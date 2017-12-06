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      «Роскосмос» отменил запуски ракет после провального старта блока «Фрегат» с космодрома «Восточный»

      10:35, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:35, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      207
      0
      #наука\n#космос\n#Восточный\n#Роскосмос\n#ракеты\n#расследование
      Фото: roscosmos.ru
      207
      0

      Их возобновят после того, как завершится расследование неудачного пуска спутника «Метеор-М».

      Москва. Корпорация «Роскосмос» отменила все ближайшие запуски ракет с использованием разгонного блока «Фрегат». Как пишут Известия.ру, такое решение связано с провальным стартом спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный».  

      По информации издания, ракеты «Союз» запустят с космодромов только после того, как специалисты завершат расследования причин того, почему «Фрегат» не вывел метеорологический спутник на целевую околоземную орбиту. «Продолжается выяснение причин нештатной ситуации при запуске 28 ноября 2017 года. Работа комиссии планируется до 15 декабря 2017 года» - сообщили журналистам в «Роскосмосе».  

      Отмечается, что, таким образом, 22 декабря не состоится старт спутников «Канопус-В» с космодрома Восточный.  Их запуск перенесен, предположительно, на февраль-март следующего года.  

      Также, по словам источника в ракетно-космической отрасли, на околоземную орбиту не запустят и спутники «Глонасс-М» с космодрома Плесецк и американские аппараты O3b,  при пуске которых планировали использовать разгонный блок «Фрегат».  

      Напомним, ракета вместе с метеорологическим спутником «Метеор-М» и 18 космическими аппаратами была запущена с космодрома «Восточный» 28 ноября. Однако после запуска произошла ошибка в работе разгонного блока «Фрегат». Из-за этого спутники не вышли на целевую орбиту и упали в океан. Позже обломки ракеты нашли в Якутии. 

      10:35, 06 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      207
      0
      #наука\n#космос\n#Восточный\n#Роскосмос\n#ракеты\n#расследование

       

       

       

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