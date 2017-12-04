Метеоритный дождь увидят россияне в середине декабря

Поток Геминиды будет виден в хорошую погоду невооруженным глазом.

Москва. Жители России увидят красивое небесное явление. В ночь на 13 декабря этого года на Землю обрушится большое количество «падающих звезд» - метеоров. Поток называется Геминиды, его будет видно после полуночи и до рассвета, сообщает портал «Народные новости».

В ясную погоду Геминиды видны невооруженным глазом. Однако для более детальных наблюдений лучше воспользоваться биноклем или телескопом.

6 лет назад Геминиды поставили рекорд: за час небо над Землей пересекли 200 метеоров. Это в два раза больше, чем можно увидеть в августе, когда к нашей планете приближается поток Персеиды.