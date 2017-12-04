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      Метеоритный дождь увидят россияне в середине декабря

      19:19, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      19:19, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
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      0
      #метеоритный дождь\n#небо\n#ученые\n#звезды\n#астрономия
      Фото: pixabay.com
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      Поток Геминиды будет виден в хорошую погоду невооруженным глазом.  

      Москва. Жители России увидят красивое небесное явление. В ночь на 13 декабря этого года на Землю обрушится большое количество «падающих звезд» - метеоров. Поток называется Геминиды, его будет видно после полуночи и до рассвета, сообщает портал «Народные новости»

      В ясную погоду Геминиды видны невооруженным глазом. Однако для более детальных наблюдений лучше воспользоваться биноклем или телескопом. 

      6 лет назад Геминиды поставили рекорд: за час небо над Землей пересекли 200 метеоров. Это в два раза больше, чем можно увидеть в августе, когда к нашей планете приближается поток Персеиды.

      19:19, 04 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
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      0
      #метеоритный дождь\n#небо\n#ученые\n#звезды\n#астрономия

       

       

       

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