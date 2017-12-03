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      На Москву обрушится ледяной дождь

      15:03, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:03, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      317
      0
      #погода\n#Москва\n#снег\n#зима
      Фото: pixabay.com
      317
      0

      Резкое ухудшение погоды в столице ждут в понедельник, 4 декабря.

      Москва. Россия. Столицу России в ближайшие сутки ждут обильные снегопады и ледяной дождь. На центральную часть России надвигается циклон с Балканского полуострова, пишет Life.

      Уже в полдень понедельника, 4 декабря, снежный покров в Москве может вырасти до 11 сантиметров. Ожидается гололёд, дороги покроются ледяной коркой. Синоптики предупреждают, что обычно подобные ледяные дожди сопровождаются обрывами проводов и падением деревьев.

      Кроме Москвы, циклон может задеть и другие регионы. За сутки атмосферное давление упадёт на 20 единиц и составит 732 мм ртутного столба.

      15:03, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      317
      0
      #погода\n#Москва\n#снег\n#зима

       

       

       

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