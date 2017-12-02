  • $ 58.52 ↓
  • € 69.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Тихоокеанский флот признали лучшим в России

      20:30, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      20:30, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      266
      0
      #армия\n#Россия\n#тихий океан\n#корабли\n#флот\n#военные\n#Приморье
      Фото: vk.com/tof_russia
      266
      0

      Военные показали самый высокий результат за последние 10 лет по боевой подготовке.

      Владивосток. Тихоокеанский флот признали лучшим в ВМФ России по боевой подготовке. Военные показали самый высокий результат за последние 10 лет, сообщается на сайте Минобороны России.

      За выполнение стрельб баллистическими ракетами приз главкома ВМФ завоевал экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Рязань».  Лучшим экипажем в нанесении ударов крылатыми ракетами по морской цели стал АПЛ «Томск». За торпедную атаку первое место присуждено экипажу многоцелевой атомной подводной лодки «Кузбасс».

      Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и ракетные катера Р-11» и «Р-18» в результате стрельб крылатыми ракетами стали лучшими среди надводных кораблей ВМФ.

      В противолодочной подготовке и минных постановках военные Тихоокеанского флота также стали лучшими среди аваиационных подразделений.

      Всего в 2017 году корабли и суда флота совершили 21 заход в порты и 13 государств.

      20:30, 02 декабря, 2017
      Анна Торхова
      266
      0
      #армия\n#Россия\n#тихий океан\n#корабли\n#флот\n#военные\n#Приморье

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

      13:01, 26 ноября, 2017
      10236

      Маньяк с топором, проведший в тюрьме более 20 лет, вышел на свободу в Удмуртии

      5348
      14:09, 26 ноября, 2017

      Ижевчанка, заказавшая в интернет-магазине телефон, получила кусок ДСП

      3751
      15:17, 30 ноября, 2017

      В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

      3350
      13:25, 30 ноября, 2017

      В Сарапуле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

      3263
      13:50, 27 ноября, 2017

      МТС приготовила сказочное предложение к Новому году

      17:55, 30 ноября, 2017
      1756

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      1373
      19:17, 01 декабря, 2017

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      981
      19:03, 27 ноября, 2017

      Медведев пообещал индексацию пенсий на месяц раньше

      900
      16:53, 30 ноября, 2017

      Верховный суд России разрешил подавать иски против соседей, курящих на балконе

      890
      17:22, 29 ноября, 2017

      Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма «Мстители: Война бесконечности»

      13:53, 27 ноября, 2017
      683

      Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

      628
      17:35, 30 ноября, 2017

      Корону «Мисс Вселенная-2017» завоевала девушка из ЮАР

      626
      11:30, 27 ноября, 2017

      МОК лишил сборную России еще двух медалей Олимпиады в Сочи

      623
      09:25, 28 ноября, 2017

      Лионеля Месси объявили самым высокооплачиваемым футболистом в мире

      604
      16:54, 28 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Брифинг Александра Бречалова по ситуации с рухнувшим в Ижевске домом

      Удмуртия в минуту: финансовые проблемы «Ижстали» и новый инженерно-саперный полк

      01 декабря, 2017

      Владимир Невоструев провел прием граждан в Ижевске

      01 декабря, 2017