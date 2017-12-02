Тихоокеанский флот признали лучшим в России

Военные показали самый высокий результат за последние 10 лет по боевой подготовке.

Владивосток. Тихоокеанский флот признали лучшим в ВМФ России по боевой подготовке. Военные показали самый высокий результат за последние 10 лет, сообщается на сайте Минобороны России.

За выполнение стрельб баллистическими ракетами приз главкома ВМФ завоевал экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Рязань». Лучшим экипажем в нанесении ударов крылатыми ракетами по морской цели стал АПЛ «Томск». За торпедную атаку первое место присуждено экипажу многоцелевой атомной подводной лодки «Кузбасс».

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и ракетные катера Р-11» и «Р-18» в результате стрельб крылатыми ракетами стали лучшими среди надводных кораблей ВМФ.

В противолодочной подготовке и минных постановках военные Тихоокеанского флота также стали лучшими среди аваиационных подразделений.

Всего в 2017 году корабли и суда флота совершили 21 заход в порты и 13 государств.