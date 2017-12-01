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      Следствие обвинило полковника Захарченко по трем новым эпизодам получения взяток

      14:47, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      14:47, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #скандалы\n#коррупция\n#МВД\n#полиция\n#следствие\n#взятка\n#суд
      Фото: pixabay.com
      232
      0

      Речь идет о деньгах и дисконтной карте от ресторатора, а также об оплаченном отдыхе.  

      Москва. Три новых коррупционных эпизода появилось в уголовном деле бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Об этом в пятницу , 1 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.   

      Ранее Захарченко подозревался в получении трех взяток деньгами и услугами, теперь он по этим фактам обвиняется , - пояснил собеседник агентства. 

      В частности, бывшему полицейскому инкриминируют получение взятки в 800 тысяч долларов и 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре» от ресторатора Меди Дусса, а также порядка 800 тысяч рублей в виде оплаченного отдыха от бизнесмена Авшолума Юнаева. 

      Официального подтверждения этой информации пока нет. 

      Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября прошлого года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия 

      Недавно Генпрокуратура обратилась в Никулинский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества и денежных средств Захарченко и его близких на общую сумму в 9 млрд рублей.

      14:47, 01 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #скандалы\n#коррупция\n#МВД\n#полиция\n#следствие\n#взятка\n#суд

       

       

       

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