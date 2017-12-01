Следствие обвинило полковника Захарченко по трем новым эпизодам получения взяток

Речь идет о деньгах и дисконтной карте от ресторатора, а также об оплаченном отдыхе.

Москва. Три новых коррупционных эпизода появилось в уголовном деле бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко. Об этом в пятницу , 1 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее Захарченко подозревался в получении трех взяток деньгами и услугами, теперь он по этим фактам обвиняется , - пояснил собеседник агентства.

В частности, бывшему полицейскому инкриминируют получение взятки в 800 тысяч долларов и 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре» от ресторатора Меди Дусса, а также порядка 800 тысяч рублей в виде оплаченного отдыха от бизнесмена Авшолума Юнаева.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября прошлого года. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия

Недавно Генпрокуратура обратилась в Никулинский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества и денежных средств Захарченко и его близких на общую сумму в 9 млрд рублей.