Власти Крыма ввели курортный сбор в приморских городах и поселках

С мая будущего года туристам придется платить в бюджет региона по 10 рублей в сутки.

Симферополь. С будущего года в Крыму начнут взимать курортный сбор с отдыхающих. Как сообщает «Интерфакс», закон об этом принял Государственный совет республики на заседании в среду, 29 ноября.

С 1 мая до 30 сентября будущего года туристы, приехавшие в Алушту, Евпаторию, Саки, Судак, Феодосию, Ялту и Черноморский район должны будут уплатить за каждые сутки проживания 10 рублей в казну региона. Деньги будут собирать юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению приезжих. Средства пойдут на обустройство курортной инфраструктуры.

Исключение сделано для тех, кто приезжает в санатории полуострова на лечение по полису обязательного медицинского страхования, а также для несовершеннолетних отдыхающих.

Напомним, ранее курортный сбор в том же размере ввели в Краснодарском крае. В Ставропольском крае с туристов решили собирать по 50 рублей, в Алтайском крае - по 30.