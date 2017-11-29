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      Власти Крыма ввели курортный сбор в приморских городах и поселках

      15:16, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:16, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #отдых\n#Крым\n#сбор денег\n#пляжи\n#туристы\n#море
      Фото: pixabay.com
      217
      0

      С мая будущего года туристам придется платить в бюджет региона по 10 рублей в сутки.  

      Симферополь. С будущего года в Крыму начнут взимать курортный сбор с отдыхающих. Как сообщает «Интерфакс», закон об этом принял Государственный совет республики на заседании в среду, 29 ноября. 

      С 1 мая до 30 сентября будущего года туристы, приехавшие в Алушту, Евпаторию, Саки, Судак, Феодосию, Ялту и Черноморский район должны будут уплатить за каждые сутки проживания 10 рублей в казну региона. Деньги будут собирать юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению приезжих. Средства пойдут на обустройство курортной инфраструктуры. 

      Исключение сделано для тех, кто приезжает в санатории полуострова на лечение по полису обязательного медицинского страхования, а также для несовершеннолетних отдыхающих. 

      Напомним, ранее курортный сбор в том же размере ввели в Краснодарском крае. В Ставропольском крае с туристов решили собирать по 50 рублей, в Алтайском крае - по 30.

      15:16, 29 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      217
      0
      #отдых\n#Крым\n#сбор денег\n#пляжи\n#туристы\n#море

       

       

       

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