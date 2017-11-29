15 новых леопардов появилось в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье

Такие данные обнаружили сотрудники нацпарка «Земля леопарда» во время мониторинга сети фотоловушек.

Владивосток. В Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» выросла популяция дальневосточного леопарда. Как пишут Известия.ру, с начала года специалисты обнаружили 15 новых котят.

По информации СМИ, появление малышей зоологи зафиксировали во время проведения мониторинга сети фотоловушек.

«С начала этого года в ходе фотомониторинга в объективы попали 15 новых котят. Мы обычно не учитываем их, говоря об общей численности популяции, ждем, когда они переживут первый год. Не всем из них удается дожить до взрослого возраста», - пояснили в пресс-службе учреждения.

В настоящее время сотрудники национального парка расширяют сеть фотоловушек. На территории «Земли леопарда» установят 350 камер на расстоянии 3-5 км друг от друга, которые охватят территорию в 360 тысяч гектаров. Самих же хищников зоологи отличают по уникальным узорам пятен, что помогает сразу увидеть новых членов большой семьи кошачьих, говорится на leopard-land.ru.