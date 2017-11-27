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      В Москве началась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским

      12:25, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:25, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      443
      0
      #музыка\n#похороны\n#музыканты\n#поклонники\n#Дмитрий Хворостовкий\n#рак
      Фото: facebook.com/Hvorostovsky
      443
      0

      Проводить оперного певца в последний путь пришли сотни поклонников.

      Москва. В Московской филармонии началась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. Как пишут РИА «Новости», проводить звезду мировой оперной сцены в последний путь пришли сотни людей. 

      У входа в филармонию образовалась очередь из поклонников, несущих любимому артисту цветы.  На здании висит огромный баннер с портретом певца и надписью «Навсегда с нами», а из колонок звучат песни в его исполнении.   

      Как сообщил журналистам один из организаторов похорон Хворостовского Павел Астахов, после прощания пройдет церемония кремации. Согласно завещанию оперного певца, одну урну с прахом захоронят в Москве, на Новодевичьем кладбище, другую – в родном городе Хворостовского – Красноярске.  Ее передадут делегации Красноярского края.   

      Дмитрия Хворостовского не стало 22 ноября, в Лондоне.  Известный оперный певец ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. После смерти его супруга Флоренс поблагодарила поклонников за участие и слова поддержки, высказанные семье. Свое послание она передала через посольство России в Великобритании. 

      12:25, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      443
      0
      #музыка\n#похороны\n#музыканты\n#поклонники\n#Дмитрий Хворостовкий\n#рак

       

       

       

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