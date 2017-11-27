В Москве началась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским

Проводить оперного певца в последний путь пришли сотни поклонников.

Москва. В Московской филармонии началась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским. Как пишут РИА «Новости», проводить звезду мировой оперной сцены в последний путь пришли сотни людей.

У входа в филармонию образовалась очередь из поклонников, несущих любимому артисту цветы. На здании висит огромный баннер с портретом певца и надписью «Навсегда с нами», а из колонок звучат песни в его исполнении.

Как сообщил журналистам один из организаторов похорон Хворостовского Павел Астахов, после прощания пройдет церемония кремации. Согласно завещанию оперного певца, одну урну с прахом захоронят в Москве, на Новодевичьем кладбище, другую – в родном городе Хворостовского – Красноярске. Ее передадут делегации Красноярского края.

Дмитрия Хворостовского не стало 22 ноября, в Лондоне. Известный оперный певец ушел из жизни после продолжительной борьбы с раком мозга. После смерти его супруга Флоренс поблагодарила поклонников за участие и слова поддержки, высказанные семье. Свое послание она передала через посольство России в Великобритании.