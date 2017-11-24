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      Россия отправит на поиски аргентинской подлодки «Сан Хуан» один из самых больших самолетов в мире

      13:40, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:40, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      288
      0
      #Москва\n#помощь\n#Аргентина\n#поиск\n#спасение
      Фото: vk.com
      288
      0

      В поисковой операции также примут участие российские подводники и исследовательский корабль «Янтарь».

      Москва. Россия поможет аргентинским спасателям в поисках пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Как пишут Известия.ру, в Аргентину отправится один из самых больших самолетов, а также российские подводники и корабль «Янтарь». 

      По информации СМИ, речь идет о воздушном судне Ан-124 «Руслан».  Его грузоподъемность составляет 150 тонн. Также министр обороны Виктор Шойгу распорядился направить в зону поиска пропавших моряков специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда российского ВМФ. Кроме того, в район поисков направляется исследовательское судно «Янтарь» с двумя глубоководными аппаратами на борту. 

      Помимо этого в СМИ появилась информация, что ВМС Аргентины неофициально сообщило родственникам моряков о гибели экипажа подлодки «Сан-Хуан». Один из родителей пропавших подводников в интервью на местной радиостанции заявил, что начальник его сына связался с ним и рассказал, что на борту субмарины произошел взрыв. Вследствие этого никто из экипажа не выжил. 

      Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находилось 44 человека. ВМС страны начало масштабную поисково-спасательную операцию и пока официально о гибели подводников не объявляло. 

      13:40, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      288
      0
      #Москва\n#помощь\n#Аргентина\n#поиск\n#спасение

       

       

       

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