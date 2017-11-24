Россия отправит на поиски аргентинской подлодки «Сан Хуан» один из самых больших самолетов в мире

В поисковой операции также примут участие российские подводники и исследовательский корабль «Янтарь».

Москва. Россия поможет аргентинским спасателям в поисках пропавшей подлодки «Сан-Хуан». Как пишут Известия.ру, в Аргентину отправится один из самых больших самолетов, а также российские подводники и корабль «Янтарь».

По информации СМИ, речь идет о воздушном судне Ан-124 «Руслан». Его грузоподъемность составляет 150 тонн. Также министр обороны Виктор Шойгу распорядился направить в зону поиска пропавших моряков специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда российского ВМФ. Кроме того, в район поисков направляется исследовательское судно «Янтарь» с двумя глубоководными аппаратами на борту.

Помимо этого в СМИ появилась информация, что ВМС Аргентины неофициально сообщило родственникам моряков о гибели экипажа подлодки «Сан-Хуан». Один из родителей пропавших подводников в интервью на местной радиостанции заявил, что начальник его сына связался с ним и рассказал, что на борту субмарины произошел взрыв. Вследствие этого никто из экипажа не выжил.

Напомним, аргентинская подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находилось 44 человека. ВМС страны начало масштабную поисково-спасательную операцию и пока официально о гибели подводников не объявляло.