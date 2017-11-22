  • $ 59.46 ↑
  • € 69.82 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      С туристов в Краснодарском крае будут собирать по 10 рублей в сутки

      16:18, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:18, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #отдых\n#туризм\n#Краснодарский край\n#Сочи\n#Геленджик\n#пляжи\n#море
      Фото: pixabay.com
      238
      0

      Закон о курортном сборе приняли депутаты регионального парламента.  

      Краснодар. В России принят первый региональный закон о введении курортного сбора. Документ одобрило в среду, 22 ноября, заксобрание Краснодарского края, сообщает «Коммерсантъ».   

      Размер сбора составит 10 рублей в сутки с каждого совершеннолетнего отдыхающего. Курортники младше 18 лет, а также все местные жители от него освобождаются. Закон начнет действовать с 1 мая будущего года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и курортных поселках Туапсинского района.   

      Деньги будут собирать владельцы гостиниц под угрозой наложения штрафа в 10 тысяч рублей. В перспективе эту функцию распространят на всех, кто сдает туристам недвижимость. 

      Как подсчитали в министерстве курортов и туризма Краснодарского края, в 2018 году новшество пополнит региональный бюджет на 267 млн рублей. Средства пойдут на благоустройство курортных зон – строительство набережных, парков, скверов и т.д.

      16:18, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      238
      0
      #отдых\n#туризм\n#Краснодарский край\n#Сочи\n#Геленджик\n#пляжи\n#море

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      13102

      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      7494
      09:31, 19 ноября, 2017

      Следователи начали проверку после драки двух 13-летних школьниц в Воткинске

      6636
      18:41, 16 ноября, 2017

      Подростки из Воткинска жестоко избили школьницу

      6057
      09:48, 21 ноября, 2017

      Смертельное ДТП в Ижевске и гигантский бриллиант: что произошло минувшей ночью

      5934
      08:00, 15 ноября, 2017

      Воронежская пенсионерка приехала в Москву за джекпотом в полмиллиарда рублей

      17:11, 18 ноября, 2017
      4272

      Глава Хакасии отказался помогать отшельнице Агафье Лыковой

      1863
      17:27, 15 ноября, 2017

      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      961
      09:21, 18 ноября, 2017

      Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

      942
      10:46, 19 ноября, 2017

      В России изменится дизайн пачек сигарет

      935
      13:27, 15 ноября, 2017

      Мария Шарапова радикально поменяла имидж

      18:36, 18 ноября, 2017
      1787

      Биткоин поставил новый рекорд стоимости - 8 тысяч долларов

      1291
      14:34, 17 ноября, 2017

      Бьорндален заявил, что WADA может «найти» царапины и на пробирках с его допинг-пробами

      1084
      15:23, 18 ноября, 2017

      «Мисс мира - 2017» стала будущий кардиохирург из Индии

      881
      09:52, 19 ноября, 2017

      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      693
      17:36, 16 ноября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: увольнения на «Ижметмаше» и высказывание депутата Гордумы

      Удмуртия в минуту: избиение школьницы и строительство гостиницы

      21 ноября, 2017

      Удмуртия в минуту: деньги на рухнувший подъезд и суд над директором турфирмы

      20 ноября, 2017