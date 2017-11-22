С туристов в Краснодарском крае будут собирать по 10 рублей в сутки

Закон о курортном сборе приняли депутаты регионального парламента.

Краснодар. В России принят первый региональный закон о введении курортного сбора. Документ одобрило в среду, 22 ноября, заксобрание Краснодарского края, сообщает «Коммерсантъ».

Размер сбора составит 10 рублей в сутки с каждого совершеннолетнего отдыхающего. Курортники младше 18 лет, а также все местные жители от него освобождаются. Закон начнет действовать с 1 мая будущего года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и курортных поселках Туапсинского района.

Деньги будут собирать владельцы гостиниц под угрозой наложения штрафа в 10 тысяч рублей. В перспективе эту функцию распространят на всех, кто сдает туристам недвижимость.

Как подсчитали в министерстве курортов и туризма Краснодарского края, в 2018 году новшество пополнит региональный бюджет на 267 млн рублей. Средства пойдут на благоустройство курортных зон – строительство набережных, парков, скверов и т.д.