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      Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

      15:33, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:33, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      212
      0
      #экономика\n#авто\n#бензин\n#цены\n#автомобилисты\n#топливо\n#цены на бензин
      Фото: pixabay.com
      212
      0

      Очередное подорожание автомобильного топлива было отмечено в середине ноября.  

      Москва. Средние цены на бензин в рознице вырастут в будущем году до 50 рублей за литр. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мнение экспертов.   

      Как пишут «Известия», аналитики рынка рассказали, что в Уссурийске и Приморском крае стоимость бензина АИ-95 по талонам составит 53,35 рубля за литр, АИ-92 — 51,85 рубля, дизельное топливо — 53,95 рубля. 

      Примерно столько же автомобильное горючее будет стоить и в Центральной России, считают эксперты. 

      Напомним, 15 ноября цены на бензин в стране побили очередной рекорд. По состоянию на 19 ноября, в среднем розничная цена в Москве на АИ-95 составляет 40,7 рубля за литр.

      15:33, 20 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      212
      0
      #экономика\n#авто\n#бензин\n#цены\n#автомобилисты\n#топливо\n#цены на бензин

       

       

       

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