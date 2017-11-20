Эксперты: цены на бензин в 2018 году могут взлететь до 50 рублей

Очередное подорожание автомобильного топлива было отмечено в середине ноября.

Москва. Средние цены на бензин в рознице вырастут в будущем году до 50 рублей за литр. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мнение экспертов.

Как пишут «Известия», аналитики рынка рассказали, что в Уссурийске и Приморском крае стоимость бензина АИ-95 по талонам составит 53,35 рубля за литр, АИ-92 — 51,85 рубля, дизельное топливо — 53,95 рубля.

Примерно столько же автомобильное горючее будет стоить и в Центральной России, считают эксперты.

Напомним, 15 ноября цены на бензин в стране побили очередной рекорд. По состоянию на 19 ноября, в среднем розничная цена в Москве на АИ-95 составляет 40,7 рубля за литр.