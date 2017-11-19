Первую новогоднюю елку зажгли в России

Праздник начался в резиденции деда Мороза в Великом Устюге.

Вологодская область. Россия. Самую первую новогоднюю елку "зажгли" в день рождения Деда Мороза в Великом Устюге 18 ноября. Это событие дает своеобразный старт новогодним праздничным мероприятиям в России, пишут «Известия».

На праздник в резиденцию главного новогоднего деда приехали более 4 тыс. гостей из 15 российских регионов. Поздравил Деда Мороза и удмуртский новогодний персонаж – Тол Бабай.

Сказочные персонажи со всей России общались с гостями и рассказывали о себе.

Напомним, в этом году Дед Мороз планирует посетить Удмуртию даже два раза – в конце ноября он приедет в Ижевск, а в декабре – в гости к Тол Бабаю в село Шаркан.