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      Первую новогоднюю елку зажгли в России

      12:51, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:51, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      151
      0
      #Новый год\n#Дед Мороз\n#праздники\n#Тол Бабай
      Фото: dom-dm.ru
      151
      0

      Праздник начался в резиденции деда Мороза в Великом Устюге.

      Вологодская область. Россия. Самую первую новогоднюю елку "зажгли" в день рождения Деда Мороза в Великом Устюге 18 ноября. Это событие дает своеобразный старт новогодним праздничным мероприятиям в России, пишут «Известия».

      На праздник в резиденцию главного новогоднего деда приехали более 4 тыс. гостей из 15 российских регионов. Поздравил Деда Мороза и удмуртский новогодний персонаж – Тол Бабай.

      Сказочные персонажи со всей России общались с гостями и рассказывали о себе.

      Напомним, в этом году Дед Мороз планирует посетить Удмуртию даже два раза – в конце ноября он приедет в Ижевск, а в декабре – в гости к Тол Бабаю в село Шаркан.

      12:51, 19 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      151
      0
      #Новый год\n#Дед Мороз\n#праздники\n#Тол Бабай

       

       

       

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