Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

Река сильно обмелела, это привело к проблемам с водоснабжением.

Москва. Проблемы главной реки северной части Удмуртии обсудили в Минприроды России. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о катастрофическом обмелении Чепцы (притока Вятки) руководителю ведомства Сергею Донскому.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, встреча состоялась 15 ноября в Москве. Александр Бречалов рассказал о необходимости восстановления русла Чепцы. В последние годы в районе посёлка Балезино река сильно обмелела, из-за чего возникли проблемы с подачей воды жителям и предприятиям районного центра и близлежащих деревень. Назрела необходимость провести работы по углублению русла Чепцы, заявил глава республики.

Также Александр Бречалов проинформировал Сергея Донского о необходимости строительства новых полигонов и площадок для переработки твердых бытовых отходов в регионе.

Кроме того, стороны обсудили возможность обновления парка лесохозяйственной техники и финансирования лесоустроительных работ, а также вопрос об изменении границ охотничьих заказников.