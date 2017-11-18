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      Русло Чепцы планируют углубить в Балезинском районе Удмуртии

      09:21, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      09:21, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      263
      0
      #Балезино\n#Минприроды\n#Москва\n#Удмуртия\n#Чепца\n#Донской\n#Александр Бречалов
      Фото: pixabay.com
      263
      0

      Река сильно обмелела, это привело к проблемам с водоснабжением.  

      Москва. Проблемы главной реки северной части Удмуртии обсудили в Минприроды России. Глава Удмуртии Александр  Бречалов рассказал о катастрофическом обмелении Чепцы (притока Вятки) руководителю ведомства Сергею Донскому. 

      Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, встреча состоялась 15 ноября в Москве. Александр Бречалов рассказал о необходимости восстановления русла Чепцы. В последние годы в районе посёлка Балезино река сильно обмелела, из-за чего возникли проблемы с подачей воды жителям и предприятиям районного центра и близлежащих деревень. Назрела необходимость провести работы по углублению русла Чепцы, заявил глава республики. 

      Также Александр Бречалов проинформировал Сергея Донского о необходимости строительства новых полигонов и площадок для переработки твердых бытовых отходов в регионе. 

      Кроме того, стороны обсудили возможность обновления парка лесохозяйственной техники и финансирования лесоустроительных работ, а также вопрос об изменении границ охотничьих заказников.

      09:21, 18 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      263
      0
      #Балезино\n#Минприроды\n#Москва\n#Удмуртия\n#Чепца\n#Донской\n#Александр Бречалов

       

       

       

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