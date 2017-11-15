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      В России изменится дизайн пачек сигарет

      13:27, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:27, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      240
      0
      #курение\n#регламент\n#сигареты\n#табак\n#дизайн
      Фото: pixabay.com
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      15 ноября вступает в силу новый технический регламент Таможенного союза.

      Москва. В среду, 15 ноября, вступят в силу новые правила производства пачек сигарет. В первую очередь изменения коснутся внешнего вида табачной продукции, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

      По информации СМИ, согласно новому техническому регламенту Таможенного союза, производители будут наносить на пачку два изображения. Они должны будут занимать не менее 50% площади упаковки. Помимо этого, пишет РГ, страшные картинки на лицевой части будут располагаться вверху пачки, а на оборотной – как сверху, так и снизу. Главное, чтобы они не перекрывали акцизную марку и не разрушались при открытии упаковки.  Изображать на них, как и раньше, будут внутренние  органы курильщиков.

      Кроме того, производителям запретят помещать в сигаретные пачки рекламные вкладыши и ставить надписи, которые вызывают ассоциации с вкусной едой. Исключение Таможенный союз сделал только для ментола.

      Согласно новым правилам, на упаковке нельзя будет указывать маркировку табачных изделий. Потребители больше не смогут приобрести сигареты с надписями «легкие», «с низким содержанием смол», «мягкие», «экстра» и другие. По мнению разработчиков регламента, данный запрет не позволит возникнуть у покупателей впечатления о низком вреде такой продукции.

      Также теперь табачные компании, выпускающие продукцию для стран, входящих в Евразийский экономический союз, будут обязаны раскрывать Минздраву информацию о составе табачной продукции и дыма от нее.

      13:27, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      240
      0
      #курение\n#регламент\n#сигареты\n#табак\n#дизайн

       

       

       

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