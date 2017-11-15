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      РЖД запустят первые пассажирские поезда в обход Украины 15 ноября

      12:23, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      12:23, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      207
      0
      #РЖД\n#железная дорога\n#пассажирские перевозки\n#поезда\n#Украина.
      Фото: pixabay.com
      207
      0

      Изменятся маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода в некоторые южные города.

      Москва. В среду, 15 ноября, ООО «РЖД» запустит первые пассажирские поезда в обход Украины по новому участку железной дороги. Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», на юг России по измененному расписанию отправятся составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода.  

      По информации СМИ, железнодорожники начнут регулярное движение пассажирских поездов на новом участке дороги «Журавка – Миллерово». Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Его длина составляет 137 км. Магистраль прошла на расстоянии от 5 до 25 км от границы с Украиной.

      Со дня запуска нового участка изменится расписание поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск. Помимо этого по новому расписанию пойдут маршруты из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду. 

      12:23, 15 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      207
      0
      #РЖД\n#железная дорога\n#пассажирские перевозки\n#поезда\n#Украина.

       

       

       

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