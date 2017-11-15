РЖД запустят первые пассажирские поезда в обход Украины 15 ноября

Изменятся маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода в некоторые южные города.

Москва. В среду, 15 ноября, ООО «РЖД» запустит первые пассажирские поезда в обход Украины по новому участку железной дороги. Как пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости», на юг России по измененному расписанию отправятся составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода.

По информации СМИ, железнодорожники начнут регулярное движение пассажирских поездов на новом участке дороги «Журавка – Миллерово». Он проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Его длина составляет 137 км. Магистраль прошла на расстоянии от 5 до 25 км от границы с Украиной.

Со дня запуска нового участка изменится расписание поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер и Новороссийск. Помимо этого по новому расписанию пойдут маршруты из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.