В Хакасии долги предприятия ЖКХ надеются покрыть лотерейным джек-потом

По мнению управляющего, выигрыш - единственный способ поправить дела организации.

Абакан. Республика Хакасия. Конкурсный управляющий муниципального предприятия «Управляющая компания» в поселке Вершина Тёи потратил деньги организации на лотерейные билеты. Как пишет «Интерфакс», информацию об этом Александр Николаюк опубликовал в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Управляющий сообщил, что на 10 тысяч рублей из средств компании-банкрота он приобрел 100 билетов одной из российских лотерей. Свой поступок он объяснил тем, что «расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду». Под чудом Александр Николаюк имел в виду крупный джек-пот.

Также он заверил, что весь возможный выигрыш будет распределен между кредиторами согласно очередности. Розыгрыш лотереи состоится 1 января 2018 года.