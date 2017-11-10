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      Чтобы сохранить поголовье лососевых, в России изменят правила рыболовства

      15:06, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:06, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      173
      0
      #законы\n#правила\n#Дальний Восток\n#рыба\n#рыбалка
      Фото: pixabay.com
      173
      0

      В настоящее время уловы рыбаков на Дальнем Востоке заметно упали.

      Южно-Сахалинск. В Росрыболовстве задумались о внесении поправок в законодательные акты, регулирующие вылов водных биоресурсов. Об этом замглавы ведомства Петр Савчук заявил в пятницу, 10 ноября, на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно‐Сахалинске. 

      Как пишут «Известия», объемы добычи промысловиков упали сразу в нескольких районах Дальнего Востока. В том числе в Сахалинской области в эту путину выловлено всего 29 тысяч тонн при стандартном показателе в 250 тысяч тонн. На отсутствие рыбы жалуются также в Канаде, Южной Корее и Японии. Причиной спада ученые называют глобальные климатические изменения. Из-за потепления воды лосось перемещается с привычных мест обитания на север. 

      В связи с этим правила рыболовства в России необходимо изменить, считает Петр Савчук. Задача – в изменившихся условиях сохранить общий объем вылова рыбы на Дальнем Востоке в пределах 200–250 тысяч тонн в год. Чиновник напомнил, что спады поголовья лососевых уже отмечались. В 1972 году в регионе было выловлено всего лишь 35 тысяч тонн «красной рыбы». Савчук добавил, что изменения в документы необходимо внести в течение 6–8 месяцев. 

      Напомним, на этой неделе стало известно, что российские ихтиологи планируют вывести новый вид горбуши, нерестящийся в четные годы. За счет этого лосося ученые рассчитывают увеличить уловы дальневосточных рыбаков.

      15:06, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      173
      0
      #законы\n#правила\n#Дальний Восток\n#рыба\n#рыбалка

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