Чтобы сохранить поголовье лососевых, в России изменят правила рыболовства

В настоящее время уловы рыбаков на Дальнем Востоке заметно упали.

Южно-Сахалинск. В Росрыболовстве задумались о внесении поправок в законодательные акты, регулирующие вылов водных биоресурсов. Об этом замглавы ведомства Петр Савчук заявил в пятницу, 10 ноября, на заседании Дальневосточного рыбохозяйственного совета в Южно‐Сахалинске.

Как пишут «Известия», объемы добычи промысловиков упали сразу в нескольких районах Дальнего Востока. В том числе в Сахалинской области в эту путину выловлено всего 29 тысяч тонн при стандартном показателе в 250 тысяч тонн. На отсутствие рыбы жалуются также в Канаде, Южной Корее и Японии. Причиной спада ученые называют глобальные климатические изменения. Из-за потепления воды лосось перемещается с привычных мест обитания на север.

В связи с этим правила рыболовства в России необходимо изменить, считает Петр Савчук. Задача – в изменившихся условиях сохранить общий объем вылова рыбы на Дальнем Востоке в пределах 200–250 тысяч тонн в год. Чиновник напомнил, что спады поголовья лососевых уже отмечались. В 1972 году в регионе было выловлено всего лишь 35 тысяч тонн «красной рыбы». Савчук добавил, что изменения в документы необходимо внести в течение 6–8 месяцев.

Напомним, на этой неделе стало известно, что российские ихтиологи планируют вывести новый вид горбуши, нерестящийся в четные годы. За счет этого лосося ученые рассчитывают увеличить уловы дальневосточных рыбаков.