Россиянам начали выдавать французские визы за 48 часов

Пока сокращение сроков выдачи действует лишь в Москве.

Москва. Генконсульство Франции сократило сроки выдачи виз российским туристам до двух суток. Такой порядок начал действовать со 2 ноября, пишут «Известия».

Отмечается, что пока визу в ускоренные сроки можно получить лишь при подаче документов в Москве. Со временем новшество дойдет и до других городов.

О планируемом упрощении процедуры сообщалось в июле этого года. Власти Франции провели данную реформу с целью увеличения потока туристов. Изменения должны коснуться не только россиян, но также граждан еще 9 стран.