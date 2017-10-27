Свиньи стали жертвами санкционной войны России с Западом

Живые поросята пополнили список товаров, запрещенных к ввозу в нашу страну.

Москва. Российские власти обновили перечень товаров, подпадающих под санкции, введенные в ответ на недружественные действия США и Евросоюза. Постановление об этом размещено на официальном сайте федерального правительства.

В частности, под продовольственное эмбарго попали живые свиньи (кроме племенных животных), а также ряд мясных субпродуктов и жиров.

Кроме того, правительство вернуло на российский рынок турецкие помидоры. С 1 ноября их начнут поставлять в Россию по квотам, которые объявит Минсельхоз. Постановление об этом также опубликовано на сайте кабинета министров.

Ранее Минсельхоз разрешил с 30 октября ввоз турецких баклажанов и гранатов.

Ситуацию прокомментировал в пятницу, 27 октября, вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, которые приводят «Известия», свиней и субпродукты запретили ввозить с целью перекрыть «серые» каналы поставок мяса в обход эмбарго.

Что же касается либерализации томатного рынка, то Дворкович дал понять, что квоты на турецкую продукцию будут невелики. В итоге эти меры не создадут серьезной конкуренции российским производителям, заявил вице-премьер.