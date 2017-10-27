Бывший топ-менеджер «Трансаэро» стал новым генеральным директором «ВИМ-Авиа»

Главой компании назначен Вячеслав Кононенко.

Москва. Вячеслав Кононенко назначен новым генеральным директором авиакомпании «ВИМ-Авиа». Как сообщается на официальном сайте перевозчика, раньше он был одним из топ-менеджеров компании «Трансаэро».

На предыдущем месте работы Кононенко был первым заместителем генерального директора. До этого он занимал руководящие посты в крупных коммерческих российских компаниях.

Отмечается, что в сентябре 2017 года главой «ВИМ-Авиа» должен был стать Александр Бурдин, который раньше возглавлял «Трансаэро». Однако по организационным причинам он не смог приступить к выполнению своих обязанностей.

Сейчас авиакомпания готовит документы о назначении нового гендиректора. В ближайшее время их передадут в Единый государственный реестр юридических лиц.