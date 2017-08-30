В Московском зоопарке появится один из крупнейших инсектариев в Европе

Посетителям будет представлено более 200 видов насекомых.

Москва. В главном зоопарке столицы создадут один из крупнейших в Европе дом насекомых. В обновленной экспозиции инсектария будет представлено свыше 200 видов беспозвоночных, говорится на официальном сайте Мэра Москвы.

Новый научно-познавательный комплекс будет размещаться в трехэтажном здании площадью более 2 тысяч квадратных метров, расположенном на старой территории зоопарка. Во время его проектировки бесценным опытом по содержанию насекомых будут делиться специалисты лучшего европейского инсектария “Эсаполис” итальянского города Падуя и знаменитого японского “Мира насекомых” префектуры Гунма.

Обустройство помещений дома для насекомых и пополнение коллекции начнется в 2018 году. В инсектарии будут жить редкие виды бабочек и жуков, жуки-светляки, муравьи-листорезы, разнообразные палочники, кузнечики, богомолы, а также пауки, скорпионы, многоножки и многие другие беспозвоночные. Впервые за долгие годы экспозиция зоопарка пополнится термитами, разнообразными осами и пчелами.