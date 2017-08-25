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      В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

      13:03, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      13:03, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      134
      0
      #экология\n#электричество\n#Правительство РФ\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      134
      0

      Предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации таких станций подготовят к концу сентября.

      Москва. Российский кабмин поручил Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору подготовить требования к пунктам зарядки электромобилей. Как пишут Известия.ру, предложения по данному вопросу должны быть подготовлены ведомствами до 27 сентября 2017 года. 

      По информации издания, в документе будут прописаны характеристики зарядок, требования по их эксплуатации и их минимальное количество на улицах и трассах. Сами станции предлагают устанавливать на автозаправках, парковках и торгово-развлекательных комплексах. 

      Отмечается, что на данный момент развитие отрасли зарядной инфраструктуры значительно опережает распространение самих электромобилей: на все увеличивающиеся места зарядных станций регистрируется всего около тысячи таких машин. 

      13:03, 25 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      134
      0
      #экология\n#электричество\n#Правительство РФ\n#автомобиль

       

       

       

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