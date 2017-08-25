В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

Предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации таких станций подготовят к концу сентября.

Москва. Российский кабмин поручил Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору подготовить требования к пунктам зарядки электромобилей. Как пишут Известия.ру, предложения по данному вопросу должны быть подготовлены ведомствами до 27 сентября 2017 года.

По информации издания, в документе будут прописаны характеристики зарядок, требования по их эксплуатации и их минимальное количество на улицах и трассах. Сами станции предлагают устанавливать на автозаправках, парковках и торгово-развлекательных комплексах.

Отмечается, что на данный момент развитие отрасли зарядной инфраструктуры значительно опережает распространение самих электромобилей: на все увеличивающиеся места зарядных станций регистрируется всего около тысячи таких машин.