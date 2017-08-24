В Хабаровске возбудили дело против сотрудников Росгвардии, не остановивших избиение пауэрлифтера Андрея Драчева

Им предъявлено обвинение в халатности.

Хабаровск. Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело против двух сотрудников Росгвардии, не остановивших драку, в результате которой был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса России (халатность).

По версии следствия, два сотрудника дежурного наряда вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия. Являясь очевидцами драки, правоохранители не выполнили свои обязанности и не остановили нападавшего. В результате чего спортсмен получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице.

Напомним, ранее МВД объявило о вознаграждении в размере 500 тысяч рублей за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева. По данным правоохранительных органов, в убийстве спортсмена подозревается 25-летний Анар Аллахверанов.

