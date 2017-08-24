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      В Хабаровске возбудили дело против сотрудников Росгвардии, не остановивших избиение пауэрлифтера Андрея Драчева

      13:00, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      13:00, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      126
      0
      #полиция\n#Хабаровск\n#убийство\n#Росгвардия
      Фото: twitter.com
      126
      0

      Им предъявлено обвинение в халатности.

      Хабаровск. Следственный комитет России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело против двух сотрудников Росгвардии, не остановивших драку, в результате которой был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса России (халатность). 

      По версии следствия, два сотрудника дежурного наряда вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место происшествия. Являясь очевидцами драки, правоохранители не выполнили свои обязанности и не остановили нападавшего. В результате чего спортсмен получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице. 

      Напомним, ранее МВД объявило о вознаграждении в размере 500 тысяч рублей за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева. По данным правоохранительных органов, в убийстве спортсмена подозревается 25-летний Анар Аллахверанов.

      13:00, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      126
      0
      #полиция\n#Хабаровск\n#убийство\n#Росгвардия

       

       

       

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