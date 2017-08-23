Россия введет новые контрмеры в ответ на американские санкции

Ограничения будут подготовлены в связи с мерами, принятыми американской стороной 22 августа.



Москва. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что ведомство приступило к подготовке новых ограничительных мер против американских санкций, введенных 22 августа. Как пишет Интерфакс, данная ситуация возникла из-за обострения дипломатических отношений двух стран в связи с ситуацией в КНДР.

Речь идет об индивидуальных ограничениях, введённых министерством финансов США против российских предпринимателей, занимающихся торговлей с КНДР. В санкционный список попали бизнесмены Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш, а также компания "Гефест-М" и несколько фирм из КНР, Сингапура и Намибии. Американское ведомство обосновало свои действия тем, что меры коснулись тех лиц и организаций, которые помогают лицам, уже попавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР.

В ответ на это российское ведомство начало разрабатывать новые контрмеры, однако глава МИДа Сергей Рябков выразил надежду на то, что американская сторона осознает бесперспективность раскручивания санкционной спирали и пойдет по пути сотрудничества, а не конфронтации.