  • $ 59.14 ↓
  • € 69.43 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Россия введет новые контрмеры в ответ на американские санкции

      09:25, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:25, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      203
      0
      #политика\n#США\n#санкции\n#КНДР\n#санкции России
      Фото: twitter.com
      203
      0

      Ограничения будут подготовлены в связи с мерами, принятыми американской стороной 22 августа.

      Москва. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что ведомство приступило к подготовке новых ограничительных мер против американских санкций, введенных 22 августа. Как пишет Интерфакс, данная ситуация возникла из-за обострения дипломатических отношений двух стран в связи с ситуацией в КНДР. 

      Речь идет об индивидуальных ограничениях, введённых министерством финансов США против российских предпринимателей, занимающихся торговлей с КНДР. В санкционный список попали  бизнесмены Рубен Киракосян, Михаил Писклин, Андрей Сербин и Ирина Хуиш, а также компания "Гефест-М" и несколько фирм из КНР, Сингапура и Намибии. Американское ведомство обосновало свои действия тем, что меры коснулись тех лиц и организаций, которые помогают лицам, уже попавшим под санкции в связи с поддержкой ядерной и ракетной программ КНДР. 

      В ответ на это российское ведомство начало разрабатывать новые контрмеры, однако глава МИДа Сергей Рябков выразил надежду на то, что американская сторона осознает бесперспективность раскручивания санкционной спирали и пойдет по пути сотрудничества, а не конфронтации.  

      09:25, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      203
      0
      #политика\n#США\n#санкции\n#КНДР\n#санкции России

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      8063

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      4180
      12:20, 17 августа, 2017

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3436
      12:50, 18 августа, 2017

      Заключенный из колонии открыл притон с проститутками в Ижевске

      3205
      13:45, 17 августа, 2017

      Жительница Ижевска наняла двух братьев для убийства возлюбленного

      2185
      09:21, 16 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      2103

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1350
      18:00, 16 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1042
      15:11, 18 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      982
      12:58, 16 августа, 2017

      Тимур Кизяков и программа «Пока все дома» уходят с Первого канала

      946
      09:25, 16 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      803

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      656
      09:15, 17 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      639
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      628
      09:26, 18 августа, 2017

      The Economist назвал самые комфортные города мира

      592
      16:29, 16 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: авария в Можге и пингвины Гумбольдта

      22 августа, 2017

      Пингвинов Гумбольдта показали посетителям в Ижевском зоопарке

      22 августа, 2017

      В Можге пассажирский автобус сбил человека

      22 августа, 2017