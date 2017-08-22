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      Два смерча вызвали панику среди туристов и жителей Сочи

      18:55, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:55, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #отдых\n#вихрь\n#Сочи\n#туристы\n#море
      Фото: Кадр с youtube.com
      172
      0

      Один из них изогнулся на 90 градусов и распался далеко от берега, второй почти достиг города.  

      Сочи. Краснодарский край. Свидетелями столь же красивого, сколь опасного атмосферного явления стали жители Сочи и многочисленные курортники. Утром, 22 августа, со стороны моря к городу двинулись два смерча.  

      Судя по фото и видео, опубликованным в социальных сетях, один вихрь имел необычную форму. Его верхнюю часть изогнуло под углом 90 градусов. Через несколько минут он распался.

      Одновременно рядом образовалась другая воронка, совершенно прямая. Она подошла к берегу на более близкое расстояние. Было отчетливо видно, как бурлит вода, которую смерч засасывает на высоту нескольких сотен метров.  

      К счастью, и этот вихрь не достиг Сочи, распавшись у берега.

      18:55, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      172
      0
      #отдых\n#вихрь\n#Сочи\n#туристы\n#море

       

       

       

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