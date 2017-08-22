Два смерча вызвали панику среди туристов и жителей Сочи

Один из них изогнулся на 90 градусов и распался далеко от берега, второй почти достиг города.

Сочи. Краснодарский край. Свидетелями столь же красивого, сколь опасного атмосферного явления стали жители Сочи и многочисленные курортники. Утром, 22 августа, со стороны моря к городу двинулись два смерча.

Судя по фото и видео, опубликованным в социальных сетях, один вихрь имел необычную форму. Его верхнюю часть изогнуло под углом 90 градусов. Через несколько минут он распался.

Одновременно рядом образовалась другая воронка, совершенно прямая. Она подошла к берегу на более близкое расстояние. Было отчетливо видно, как бурлит вода, которую смерч засасывает на высоту нескольких сотен метров.

К счастью, и этот вихрь не достиг Сочи, распавшись у берега.