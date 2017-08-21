Два участка трассы М-4 «Дон» стали платными до 2109 года

Соответствующее распоряжение принял российский кабмин.

Москва. Правительство России приняло распоряжение, согласно которому два участка трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области и Краснодарского края будут платными. Согласно документу, выложенному на официальном сайте кабмина, плата за проезд будет взиматься до 1 мая 2109 года.

Теперь оплачивать проезд автомобилисты будут на участке с 1119,5 км трассы до 1195 км и участке 1091,6-1119,5 км в Ростовской области, а также на отрезке М-4 1195-1319 км в Краснодарском крае.

Отмечается, что собранные средства будут идти на содержание и ремонт дороги на этих участках.