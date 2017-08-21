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      Два участка трассы М-4 «Дон» стали платными до 2109 года

      11:35, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:35, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      148
      0
      #отдых\n#туризм\n#дороги\n#проезд\n#Правительство РФ
      Фото: pixabay.com
      148
      0

      Соответствующее распоряжение принял российский кабмин.

      Москва. Правительство России приняло распоряжение, согласно которому два участка трассы М-4 «Дон» на территории Ростовской области и Краснодарского края будут платными. Согласно документу, выложенному на официальном сайте кабмина, плата за проезд будет взиматься до 1 мая 2109 года. 

      Теперь оплачивать проезд  автомобилисты будут на участке с 1119,5 км трассы до 1195 км и участке 1091,6-1119,5 км в Ростовской области, а также на отрезке М-4 1195-1319 км в Краснодарском крае. 

      Отмечается, что собранные средства будут идти на содержание и ремонт дороги на этих участках. 

      11:35, 21 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      148
      0
      #отдых\n#туризм\n#дороги\n#проезд\n#Правительство РФ

       

       

       

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