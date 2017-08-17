В Московском зоопарке впервые за 30 лет поселился гиппопотам

Самку карликового бегемота представят публике 18 августа.

Москва. После длительного перерыва жителем зоопарка российской столицы вновь стал гиппопотам. Экзотическое животное прибыло из Швеции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что новым жителем зоосада стала трехлетняя самка карликового бегемота. Она весит 200 килограммов, высота в холке — всего 75 сантиметров. С 18 августа маленькую гиппопотамиху можно будет увидеть в павильоне «Животные Африки».

Ее соседями станут зебры, жирафы и антилопы. В вольере есть бассейн, который наверняка привлечет новую обитательницу.

Обыкновенные гиппопотамы жили в Московском зоопарке с 30-х по 80-е годы 20 века. Затем в бывший бегемотник заселили моржей.

В дикой природе карликовые бегемоты встречаются в лесах Экваториальной Африки. Внешне они похожи на своих крупных сородичей, однако сильно уступают им в размерах. Самцы достигает 80 сантиметров роста и 300 килограммов веса. Для сравнения, вес обыкновенного гиппопотама может достигать 4 тонн.

Кстати, скоро в Московский зоопарк привезут еще более экзотическое животное из Африки - трубкозуба. Его можно будет увидеть в сентябре.