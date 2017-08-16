  • $ 59.8 ↓
  • € 70.66 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Тимур Кизяков и программа «Пока все дома» уходят с Первого канала

      09:25, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      09:25, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      397
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#дети-сироты\n#скандал\n#знаменитости
      Фото: twitter.com
      397
      0

      Причиной разрыва рабочих отношений стал скандал с видеопаспортами для детей-сирот.

      Москва. Телеведущий Тимур Кизяков прекратил сотрудничество с «Первым каналом». Как пишут Известия.ру, программа «Пока все дома» больше не будет выходить в эфир. 

      По информации издания, такое решение Кизяков и телекомпания «Дом», снимающая выпуски «Пока все дома», приняли из-за скандала, связанного с рубрикой «У вас будет ребенок». Так, в прошлом году широкую общественность возмутила якобы завышенная стоимость работы над видеопаспортами для детей-сирот. 

      Сам телеведущий в интервью «Известиям» отметил, что цена работы его команды обусловлена качеством и результативностью, которая в конечном итоге помогла найти семьи более двум с половиной тысяч детей. 

      В настоящее время телеведущий официально уволен с канала, а производство выпусков программы «Пока все дома» прекращено. Будет ли программа выходить в эфир на другом телеканале пока неизвестно. 

      Помимо этого ранее сообщалось, что с «Первым каналом» прекратили сотрудничество Андрей Малахов и Александр Олешко

      09:25, 16 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      397
      0
      #телевидение\n#Первый канал\n#дети-сироты\n#скандал\n#знаменитости

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Двух пешеходов сбили в Ижевске: женщина погибла, ребенок попал в реанимацию

      13:00, 13 августа, 2017
      5148

      Александр Бречалов получил наибольший доход среди кандидатов на пост главы Удмуртии

      4155
      14:00, 11 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      3035
      12:05, 14 августа, 2017

      Сбитый в Ижевске пьяный пешеход и дорогие подарки для российских чиновников: что произошло минувшей ночью

      2706
      08:00, 14 августа, 2017

      17-летний житель Удмуртии надругался над двумя детьми мачехи

      2512
      12:40, 11 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      11:10, 15 августа, 2017
      1386

      «Яндекс.Деньги» назвал самые разорительные для российских туристов страны

      1280
      14:52, 11 августа, 2017

      Прокуратура стала изымать у чиновников в 10 раз больше незаконно нажитого имущества

      1015
      18:58, 10 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      955
      09:05, 09 августа, 2017

      Ток-шоу «Пусть говорят» перестали снимать из-за отсутствия ведущего

      908
      15:56, 10 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      3130

      Разорившаяся компания Vertu продает по дешевке золотые телефоны

      804
      16:39, 11 августа, 2017

      Apple запатентовала новый iPhone

      766
      12:00, 09 августа, 2017

      Турция пригрозила санкциями в ответ на запрет ввоза томатов в Россию

      714
      11:20, 10 августа, 2017

      В Сан-Франциско семья мигрантов купила улицу из-за ошибки с налогами

      702
      09:50, 09 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: ремонт лестницы на набережной и штраф для самарского перевозчика

      15 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: ремонт Ленинки и смерть в Вавоже

      14 августа, 2017

      Тросовое ограждение на улице Удмуртской в Ижевске

      14 августа, 2017