Тимур Кизяков и программа «Пока все дома» уходят с Первого канала

Причиной разрыва рабочих отношений стал скандал с видеопаспортами для детей-сирот.

Москва. Телеведущий Тимур Кизяков прекратил сотрудничество с «Первым каналом». Как пишут Известия.ру, программа «Пока все дома» больше не будет выходить в эфир.

По информации издания, такое решение Кизяков и телекомпания «Дом», снимающая выпуски «Пока все дома», приняли из-за скандала, связанного с рубрикой «У вас будет ребенок». Так, в прошлом году широкую общественность возмутила якобы завышенная стоимость работы над видеопаспортами для детей-сирот.

Сам телеведущий в интервью «Известиям» отметил, что цена работы его команды обусловлена качеством и результативностью, которая в конечном итоге помогла найти семьи более двум с половиной тысяч детей.

В настоящее время телеведущий официально уволен с канала, а производство выпусков программы «Пока все дома» прекращено. Будет ли программа выходить в эфир на другом телеканале пока неизвестно.

Помимо этого ранее сообщалось, что с «Первым каналом» прекратили сотрудничество Андрей Малахов и Александр Олешко.