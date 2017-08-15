В Новосибирском зоопарке домашние кошки выкормили детенышей сервалов и каракала

Кроме того, под опекой приемных мам оказался дальневосточный котенок.

Новосибирск. В главном зоопарке города на Оби две домашние кошки стали приемными мамами детенышей сервалов и каракала, а также дальневосточного кота. Как сообщили в пресс-службе учреждения, это произошло из-за того, что несколько диких кошек не смогли кормить своих детенышей.

По словам сотрудников зоопарка, домашние кошки часто выручают в подобных ситуациях, так как берут заботу о малышах на себя. В первое время после рождения они окружают детенышей заботой, выкармливают, вылизывают и находятся с ними круглые сутки.

Однако имена приемных мам в зоопарке не назвали, ограничившись лишь упоминаем цвета их шерсти. Сейчас о малышах заботятся белая и черная кошки.

Напомним, сервалы и каракалы – это хищники родом из Африки, напоминающие внешним видом маленьких гепарда и рысь.