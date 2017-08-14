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      Россияне назвали дачу любимым местом для отпуска

      12:35, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12:35, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      135
      0
      #отдых\n#люди\n#отпуск\n#исследования\n#туристы
      Фото: pixabay.com
      135
      0

      В исследовании принимали участие 10 тысяч человек.

      Москва. Туристический сервис «Тутту.ру» провел исследование о том, где предпочитают отдыхать большинство россиян. Как пишет Лента.ру, самым любимым местом отдыха оказалась дача. 

      Всего в исследовании принимали участие более 10 тысяч человек. 24 процента из них назвали дачу самым любимым местом для отдыха.  22 процента опрошенных сообщили, что предпочитают проводить отпуск за границей. И столько же  - что у них отпуска не бывает вообще.

      Отмечается, что среди туристических направлений среди опрошенных 15 процентов отдыхали или будут отдыхать на курортах Черноморского побережья. 12 – предпочли другие внутренние туристические направления, 5 – не определились с планами на отпуск вообще. 

       

      12:35, 14 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      135
      0
      #отдых\n#люди\n#отпуск\n#исследования\n#туристы

       

       

       

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