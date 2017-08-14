Россияне назвали дачу любимым местом для отпуска

В исследовании принимали участие 10 тысяч человек.

Москва. Туристический сервис «Тутту.ру» провел исследование о том, где предпочитают отдыхать большинство россиян. Как пишет Лента.ру, самым любимым местом отдыха оказалась дача.

Всего в исследовании принимали участие более 10 тысяч человек. 24 процента из них назвали дачу самым любимым местом для отдыха. 22 процента опрошенных сообщили, что предпочитают проводить отпуск за границей. И столько же - что у них отпуска не бывает вообще.

Отмечается, что среди туристических направлений среди опрошенных 15 процентов отдыхали или будут отдыхать на курортах Черноморского побережья. 12 – предпочли другие внутренние туристические направления, 5 – не определились с планами на отпуск вообще.