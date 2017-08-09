Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

Руководство компании не продлило контракт с известным артистом.





Москва. Актер и телеведущий Александр Олешко ушел с Первого канала вслед за Андреем Малаховым. Как пишет Life.ru, руководство компании не продлило контракт с шоуменом из-за отсутствия подходящих для него проектов.

По данным издания, Олешко не работает на Первом канале около полугода. Контракт с ним на 2017 год не был продлен, поскольку для телеведущего не было подходящих программ и руководство приняло решение отказаться от сотрудничества с ним.

Напомним, известный артист вел на Первом канале такие передачи как: «Точь-в-точь" и "Минута славы".