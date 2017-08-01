В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

Находка побила предыдущий рекорд, установленный старателями региона.

Хабаровск. Хабаровский край. Крупный золотой самородок выкопал работник артели старателей «Заря» в Хабаровском крае. Как сообщает министерство природных ресурсов региона, находка потянула на 10,3 кг, что является рекордным весом.

Кусок золота обнаружил бульдозерист при разравнивании гале-эфельных отвалов на ручье Заманчивый в Николаевском муниципальном районе. Самородок стал самым тяжелым из обнаруженных на территории Хабаровского края.

Предыдущий рекорд был установлен артелью старателей «Восток» в 2011 году. Тогда золотоискатели нашли самородок весом 7,5 кг, сообщает ведомство.