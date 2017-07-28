  • $ 59.41 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Тариф «Игровой» от «Ростелекома» выходит в море на фрегате «Адмирал Макаров» от World of Warships

      09:30, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:30, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      81
      0
      #реклама\n#Ростелеком\n#Москва\n#компьютеры
      Фото: i.imgur.com
      81
      0

      Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.

      Москва. Россия. «Ростелеком» и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа теперь доступен эксклюзивный сторожевой корабль «Адмирал Макаров» в популярной военно-морской игре World of Warships, а также другие игровые преимущества.

      При подключении тарифного плана «Игровой» и активации опции «World of Tanks/World of Warships» каждый абонент «Ростелекома» в дополнение к существующим преимуществам в «Танках» получит премиум-корабль шестого уровня «Адмирал Макаров» под руководством командира с тремя очками навыков, а также премиум-аккаунт в военно-морском онлайн-экшене World of Warships. Премиум-аккаунт позволяет игрокам быстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.

      «Появление специального тарифного плана «Игровой» вызвало большой интерес у фанатов World of Tanks, потому что помимо надежности и высокой скорости передачи данных он предлагает эксклюзивную военную технику, которая больше недоступна никому. Теперь в тарифе появилось специальное предложение для поклонников военно-морской игры World of Warships. Желаем всем пользователи тарифа «Игровой» новых побед и на суше, и на море», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

      В свою очередь глава отдела Business Development на территории СНГ Константин Каменев рассказал о том, что «тариф «Игровой» не только предоставляет выгодные условия при подключении: он дает возможность начинающим игрокам опробовать преимущества премиум-аккаунта и уникальные модели военной техники,

      «Танкисты» уже успели насладиться тарифным планом, и мы с радостью предоставляем эту возможность и морским командирам», - сказал Каменев.

      Узнать подробности о тарифном плане «Игровой», доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

      Наша справка:

      World of Warships – это free-to-play ММО-экшен, который позволяет окунуться в мир масштабных морских баталий и опробовать в бою легендарные военные корабли первой половины ХХ века.

      Продуманный геймплей поможет отточить логику и стратегическое мышление, а детально проработанные модели военной техники в сочетании с реалистичной физикой и множеством игровых локаций обеспечат полное погружение в атмосферу морских сражений. Управляй легендарными военными кораблями в командных онлайн-баталиях World of Warships.

      Узнать больше о World of Warships: worldofwarships.ru

      09:30, 28 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      81
      0
      #реклама\n#Ростелеком\n#Москва\n#компьютеры

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      10353

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      10039
      08:00, 25 июля, 2017

      Руководителя «Фармаимпекс» в Удмуртии привлекли к уголовной ответственности за уклонение от налогов

      3001
      18:14, 21 июля, 2017

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      2817
      13:25, 25 июля, 2017

      Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

      2680
      14:37, 26 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      1061

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      968
      14:19, 23 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      851
      09:10, 21 июля, 2017

      Эксперт: на смену Bitcoin идет Ethereum

      745
      15:41, 25 июля, 2017

      Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

      714
      18:01, 22 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      1792

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      813
      15:30, 22 июля, 2017

      Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

      813
      17:40, 23 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      810
      11:20, 21 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      787
      09:50, 21 июля, 2017

      Мультимедиа

      Толстолобик гибнет в ижевском пруду

      27 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: кандидаты на пост главы и готовность к отопительному периоду

      27 июля, 2017

      Задержание оборотня в погонах

      27 июля, 2017