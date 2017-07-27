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      Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали лидерами по продажам авто с пробегом

      15:30, 27 июля, 2017
      Новичок
      15:30, 27 июля, 2017
      Новичок
      72
      0
      #авто\n#статистика\n#продажи\n#рынок\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      72
      0

      Из нестоличных регионов в топ-5 попали Краснодарский край и Свердловская область.

      Москва. Агентство «Автостат» составило рейтинг крупнейших региональных рынков подержанных машин за январь-май 2017 года.  

      Отмечается, что в целом россияне приобрели за 5 месяцев порядка 2 млн авто на общую сумму более 780 млрд рублей.  

      При этом больше всего на покупку машин «с биографией» было потрачено денег в Москве. За указанный период жители столицы купили 119,2 тысяч бывших в употреблении автомобилей на общую сумму 91 млрд рублей. В среднем москвичи платят за транспортные средства б/у 768,8 тысяч рублей.  

      На второй позиции рейтинга – Подмосковье. Машин с пробегом здесь было продано больше, чем в столице, 123,6 тысяч. Однако их общая стоимость оказалась меньше, 63 млрд руб., отсюда второе место. В среднем в Подмосковье старые автомобили продаются за 508,3 тысяч рублей.  

      Третьим в перечне упомянут Санкт-Петербург. Объем реализации подержанных авто в Северной столице - 74,4 тысячи, средняя стоимость - 593,4 тыс. рублей, общая выручка - 44,2 млрд рублей.  

      Лишь четвертое место и пятое места в рейтинге достались нестоличным регионам - Краснодарскому краю и Свердловской области.

      15:30, 27 июля, 2017
      Новичок
      72
      0
      #авто\n#статистика\n#продажи\n#рынок\n#автомобиль

       

       

       

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