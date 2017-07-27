Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург стали лидерами по продажам авто с пробегом

Из нестоличных регионов в топ-5 попали Краснодарский край и Свердловская область.

Москва. Агентство «Автостат» составило рейтинг крупнейших региональных рынков подержанных машин за январь-май 2017 года.

Отмечается, что в целом россияне приобрели за 5 месяцев порядка 2 млн авто на общую сумму более 780 млрд рублей.

При этом больше всего на покупку машин «с биографией» было потрачено денег в Москве. За указанный период жители столицы купили 119,2 тысяч бывших в употреблении автомобилей на общую сумму 91 млрд рублей. В среднем москвичи платят за транспортные средства б/у 768,8 тысяч рублей.

На второй позиции рейтинга – Подмосковье. Машин с пробегом здесь было продано больше, чем в столице, 123,6 тысяч. Однако их общая стоимость оказалась меньше, 63 млрд руб., отсюда второе место. В среднем в Подмосковье старые автомобили продаются за 508,3 тысяч рублей.

Третьим в перечне упомянут Санкт-Петербург. Объем реализации подержанных авто в Северной столице - 74,4 тысячи, средняя стоимость - 593,4 тыс. рублей, общая выручка - 44,2 млрд рублей.

Лишь четвертое место и пятое места в рейтинге достались нестоличным регионам - Краснодарскому краю и Свердловской области.