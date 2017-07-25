В Дагестане из-за нашествия саранчи водители вынуждены ездить почти вслепую

Живые насекомые затрудняют обзор, а из-за мертвых скользят шины.

Махачкала. Республика Дагестан. В южные регионы России прилетела незваная гостья – саранча. Огромные стаи прожорливых насекомых уничтожают посевы сельхозкультур и любую зелень, которую встречают на своем пути, сообщает портал gismeteo.ru.

Страдают не только земледельцы. Во многих районах Дагестана водителям приходится ездить «на ощупь». На видео с трассы в Тарумовском районе, выложенном дальнобойщиком в социальной сети, можно наблюдать, как из-за насекомых падает видимость на дороге. Кроме того, автомобили скользят на раздавленных вредителях, попадая в аварии.

Также портал сообщает, что саранча уже погубила урожай на площади 112 тысяч гектаров. В 4 районах Дагестана — Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском — объявлен режим ЧС. Насекомых травят, распыляя ядохимикаты с самолетов. Добавим, кроме Дагестана, стаи крылатых вредителей атаковали поля Калмыкии, Бурятии и Крыма.