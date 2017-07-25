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      В Дагестане из-за нашествия саранчи водители вынуждены ездить почти вслепую

      16:20, 25 июля, 2017
      Новичок
      16:20, 25 июля, 2017
      Новичок
      212
      0
      #авто\n#сельское хозяйство\n#Дагестан\n#вредители\n#насекомые
      Фото: pixabay.com
      212
      0

      Живые насекомые затрудняют обзор, а из-за мертвых скользят шины.

      Махачкала. Республика Дагестан. В южные регионы России прилетела незваная гостья – саранча. Огромные стаи прожорливых насекомых уничтожают посевы сельхозкультур и любую зелень, которую встречают на своем пути, сообщает портал gismeteo.ru.

      Страдают не только земледельцы. Во многих районах Дагестана водителям приходится ездить «на ощупь». На видео с трассы в Тарумовском районе, выложенном дальнобойщиком в социальной сети, можно наблюдать, как из-за насекомых падает видимость на дороге. Кроме того, автомобили скользят на раздавленных вредителях, попадая в аварии.  

      Также портал сообщает, что саранча уже погубила урожай на площади 112 тысяч гектаров. В 4 районах Дагестана — Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском — объявлен режим ЧС. Насекомых травят, распыляя ядохимикаты с самолетов. Добавим, кроме Дагестана, стаи крылатых вредителей атаковали поля Калмыкии, Бурятии и Крыма.

      Калмыкия
      16:20, 25 июля, 2017
      Новичок
      212
      0
      #авто\n#сельское хозяйство\n#Дагестан\n#вредители\n#насекомые

       

       

       

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