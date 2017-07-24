Российским водителям могут разрешить самим выбирать госномера для своих машин в автосалонах

Документ рассмотрит Госдума.

Москва. Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий автомобилистам самостоятельно выбирать буквы и цифры в госномерах приобретаемых машин. Как пишут «Известия», документ подготовило МВД.

Он дает автосалонам право присваивать номера продаваемым авто. За отдельную плату покупатели машин смогут влиять на то, какие буквы и цифры украсят их транспортное средство. При этом максимальную верхнюю планку цен будет устанавливать Федеральная антимонопольная служба.

Кстати, недавно в Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за неоднозначных букв в новой серии госномеров.