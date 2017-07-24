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      Российским водителям могут разрешить самим выбирать госномера для своих машин в автосалонах

      19:10, 24 июля, 2017
      Новичок
      19:10, 24 июля, 2017
      Новичок
      99
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      #авто\n#МВД\n#автомобилисты\n#Госдума
      Фото: pixabay.com
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      Документ рассмотрит Госдума.  

      Москва. Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий автомобилистам самостоятельно выбирать буквы и цифры в госномерах приобретаемых машин. Как пишут «Известия», документ подготовило МВД.  

      Он дает автосалонам право присваивать номера продаваемым авто. За отдельную плату покупатели машин смогут влиять на то, какие буквы и цифры украсят их транспортное средство. При этом максимальную верхнюю планку цен будет устанавливать Федеральная антимонопольная служба.  

      Кстати, недавно в Санкт-Петербурге разгорелся скандал из-за неоднозначных букв в новой серии госномеров.

      19:10, 24 июля, 2017
      Новичок
      99
      0
      #авто\n#МВД\n#автомобилисты\n#Госдума

       

       

       

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