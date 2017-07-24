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      Аналитики: до осени цены на бензин в России не изменятся

      13:35, 24 июля, 2017
      Новичок
      13:35, 24 июля, 2017
      Новичок
      59
      0
      #экономика\n#авто\n#бензин\n#цены
      Фото: pixabay.com
      59
      0

      Об этом «Известиям» сообщили в агентстве Vygon Consulting.

      Москва. Ценники на большинстве российских автозаправок поползут вверх не раньше сентября. При этом во втором полугодии бензин подорожает не более чем на 1%, пишут «Известия» со ссылкой на материалы исследования, проведенного аналитическим агентством Vygon Consulting.  

      Повышение цен в сентябре будет носить сезонный характер. В денежном выражении литр бензина подорожает к концу года примерно на 37 копеек, заявили в агентстве.  

      Отмечается, что в июле автомобильное горючее перестало дорожать в большинстве регионов. Стоимость бензина и солярки при этом во многих городах держится на одном уровне последние две недели. Местами отмечено даже незначительное снижение стоимости горючего.

      Дешевле всего бензином Аи-92 и Аи-95 заправиться можно сейчас в Сибирском федеральном округе – по цене 36,71 и 38,88 рубля за литр соответственно. Несколько дороже стоит горючее на Урале: Аи-92 отпускают за 36,86 рубля за литр, Аи-95 - за 39,36 рубля.  

      Также в Vygon Consulting «Известиям» сообщили, что если текущие цены сохранятся до конца года неизменными, то среднегодовой рост составит 7,3%. Таким образом, увеличение цен во втором полугодии составит всего 1%.

      13:35, 24 июля, 2017
      Новичок
      59
      0
      #экономика\n#авто\n#бензин\n#цены

       

       

       

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