В Челябинске автовладельцы чаще всего оказываются жертвами страховых мошенничеств

Речь идет о так называемых «автоюристах», которые наживаются на пострадавших в ДТП.

Челябинск. Автовладельцы Челябинской области, пострадавшие в ДТП, чаще всего становятся жертвами страховых мошенничеств. Речь идет о так называемых «автоюристах», которые специализируются на получении выплат по ОСАГО, пишет АИФ.

Подобные специалисты чаще всего работают по отработанной схеме, которая включает в себя раскручивание убыточности ОСАГО, когда автовладельцу предлагают работать со страховой компанией через посредника, а не напрямую. Это приводит к тому, что большую часть денежных выплат по страховке получает не пострадавший в ДТП, а сам посредник, получая через суд сумму, кратную размеру нанесенного ущерба.

В связи с деятельностью таких недобросовестных юристов в Челябинской области наблюдается негативная судебная практика при рассмотрении споров по ОСАГО и огромных нестраховых выплат. Это приводит к сворачиванию деятельности страховых компаний в регионе и, как следствие, недоступности полисов по «автогражданке».

Эксперты в области автострахования давно говорят о том, что автовладельцу, столкнувшемуся с подобным специалистом, не нужно подписывать какие-либо документы непосредственно на месте ДТП, а сначала обратиться в страховую компанию. Таким образом, согласно законодательству России, пострадавший в ДТП не только получит необходимые денежные выплаты по ОСАГО, но и сможет сделать ремонт в одном из дилерских центров, с которым страховая компания заключила договор.