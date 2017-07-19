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      Эксперт оценил реальность анонсированного корпорацией «Энергия» полета туристов на Луну

      16:40, 19 июля, 2017
      Новичок
      16:40, 19 июля, 2017
      Новичок
      185
      0
      #наука\n#космос\n#специалист\n#ученые\n#туристы
      Фото: pixabay.com
      185
      0

      Технически проект осуществим, но собрать достаточное количество богатых пассажиров будет тяжело.  

      Москва. В Ракетно-космической корпорации «Энергия» заявили о готовности отправить в полет вокруг Луны группу состоятельных космических туристов. Как сообщил руководитель предприятия Владимир Солнцев, уже заключен соответствующий контракт с зарубежной компанией. В то же время он отметил, что для реализации проекта требуется найти инвестора и модернизировать корабль «Союз».  

      Новость прокомментировал в прямом эфире радио «Спутник» блогер и популяризатор космонавтики, сотрудник российской частной космической компании Dauria Aerospace Виталий Егоров:    

      «Насколько я знаю, "Энергия" раньше планировала провести доработку проекта за свой счет, но только при условии, если она будет уверена, что найдется 10 туристов, готовых оплатить этот полет. Ни 10 туристов, ни готового на это инвестора пока не нашлось. Несколько желающих уже есть. Они заявляли "Энергии" о своем желании и конкуренту в Америке, Илону Маску, который объявил о том же самом пути туда и обратно до Луны, у них тоже есть, по-моему, два желающих. Поэтому единицы готовы, но, кроме того, надо иметь и возможность заплатить около 100 миллионов долларов за билет, а это непростая задача. Найти такого состоятельного и достаточно безбашенного человека, который на это согласится, непростая задача».  

      Также эксперт оценил возможности модернизации существующей космической техники под указанную задачу:  

      «В целом космический корабль "Союз" сейчас производят серийно в "Энергии", он осуществляет пилотируемое поддержание работ Международной космической станции. Изначально, еще в 60-е, "Союз" создавался как корабль, который полетит на Луну, как часть орбитального комплекса. Он не должен был садиться на Луну, но долететь до неё и вернуть людей на Землю был обязан. С тех пор он зарекомендовал себя как надежное околоземное средство. Для полета для Луны и обратно потребуются доработки, но, в принципе, такие возможности в него изначально закладывались, и вернуть его прежнюю роль - это технологически сложная задача, но вполне выполнимая. Я не могу говорить о сроках,  которые могли бы соблюсти в "Энергии", но года три - это вполне реальный срок. Окупится или нет - это зависит от наличия платежеспобных туристов. Это можно посчитать так: полёт "Союза" до Луны выполним двумя пусками ракеты "Протон", вот 140 миллионов на нужно только на ракету, сам корабль стоит миллионов 30, наверное - вот уже 170 миллионов, везет он трех человек, и, скорее всего, там будет один профессиональный пилот, а двое других должны быть туристами. Вот им и придется оплатить всё это "удовольствие", а также зарплата пилота, работа всей этой системы, а также чтобы это всё дало прибыль. Общую экономику можно примерно представить себе пока так, "на коленке"», - заявил специалист.

      16:40, 19 июля, 2017
      Новичок
      185
      0
      #наука\n#космос\n#специалист\n#ученые\n#туристы

       

       

       

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