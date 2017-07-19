В Московском зоопарке впервые поселится африканский трубкозуб

Нового жителя зверинца посетители смогут увидеть в сентябре.

Москва. В главном зоопарке страны посетители впервые смогут увидеть уникального питомца – африканского трубкозуба. Новый обитатель столичного зверинца переедет из Екатеринбурга в сентябре, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Пока животное находится в столице Свердловской области. Детенышу, который скоро переедет на новое место жительства, необходимо еще немного подрасти. Он находится под пристальным вниманием екатеринбургских зоологов, которые перевели его на взрослую пищу, добавили в рацион рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей.

В московском зоопарке его разместят в павильоне «Ночной мир», где для него специалисты учреждения обустраивают вольер.

Напомним, африканского трубкозуба по-другому называют земляным поросенком, он обладает телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и мощным хвостом как у кенгуру. В природе его можно встретить в отдельных районах Центральной и Южной Африки.