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      В Московском зоопарке впервые поселится африканский трубкозуб

      10:48, 19 июля, 2017
      Новичок
      10:48, 19 июля, 2017
      Новичок
      196
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Москва\n#посетители
      Фото: Фото - официальный сайт мэра Москвы
      196
      0

      Нового жителя зверинца посетители смогут увидеть в сентябре.

      Москва. В главном зоопарке страны посетители впервые смогут увидеть уникального питомца – африканского трубкозуба. Новый обитатель столичного зверинца переедет из Екатеринбурга в сентябре, сообщили на официальном сайте мэра Москвы. 

      Пока животное находится в столице Свердловской области. Детенышу, который скоро переедет на новое место жительства, необходимо еще немного подрасти. Он находится под пристальным вниманием екатеринбургских зоологов, которые перевели его на взрослую пищу, добавили в рацион рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей. 

      В московском зоопарке его разместят в павильоне «Ночной мир», где для него специалисты учреждения обустраивают вольер. 

      Напомним, африканского трубкозуба по-другому называют земляным поросенком, он обладает телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и мощным хвостом как у кенгуру. В природе его можно встретить в отдельных районах Центральной и Южной Африки.

       

      10:48, 19 июля, 2017
      Новичок
      196
      0
      #зоопарк\n#животные\n#Москва\n#посетители

       

       

       

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