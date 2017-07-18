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      В Крыму заявили о «туристической блокаде» со стороны Украины

      14:45, 18 июля, 2017
      Новичок
      14:45, 18 июля, 2017
      Новичок
      192
      0
      #туризм\n#Украина\n#Крым\n#блокада\n#граница
      Фото: pixabay.com
      192
      0

      Задержки отдыхающих на пунктах пропуска составляют до 13 часов.  

      Симферополь. Крым. Украинские власти намеренно препятствуют проезду отдыхающих из своей страны на вошедший в состав России полуостров. Об этом заявил глава госкомитета регионального правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, пишут «Известия».  

      При этом он сослался на источники в госпогранслужбе Украины. В минувшие выходные крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинские туристы, которые желают посетить полуостров, вынуждены до 13 часов стоять в очереди на пунктах пропуска.  

      По мнению Заура Смирнова, действия Киева «продиктованы страхом». Украинские власти не хотят, чтобы граждане страны увидели реальное положение дел на полуострове, заявил чиновник.  

      Он подчеркнул, что в Крыму рады отдыхающим с Украины. Но если их перестанут пускать, экономика полуострова выдержит и «туристическую» блокаду – как выдержала ранее созданные Киевом «водяную» и «энергетическую» блокады.

      14:45, 18 июля, 2017
      Новичок
      192
      0
      #туризм\n#Украина\n#Крым\n#блокада\n#граница

       

       

       

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