В Крыму заявили о «туристической блокаде» со стороны Украины

Задержки отдыхающих на пунктах пропуска составляют до 13 часов.

Симферополь. Крым. Украинские власти намеренно препятствуют проезду отдыхающих из своей страны на вошедший в состав России полуостров. Об этом заявил глава госкомитета регионального правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, пишут «Известия».

При этом он сослался на источники в госпогранслужбе Украины. В минувшие выходные крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинские туристы, которые желают посетить полуостров, вынуждены до 13 часов стоять в очереди на пунктах пропуска.

По мнению Заура Смирнова, действия Киева «продиктованы страхом». Украинские власти не хотят, чтобы граждане страны увидели реальное положение дел на полуострове, заявил чиновник.

Он подчеркнул, что в Крыму рады отдыхающим с Украины. Но если их перестанут пускать, экономика полуострова выдержит и «туристическую» блокаду – как выдержала ранее созданные Киевом «водяную» и «энергетическую» блокады.