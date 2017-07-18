Названы страны, в которых российские туристы находятся дольше всего

В тройку лидеров вошли Австралия, Новая Зеландия и Аргентина.

Москва. Туристический сервис OneTwoTrip представил топ-10 стран, в которых российские туристы находятся дольше всего. Лидером рейтинга стала Австралия, на втором и третьем месте находятся Новая Зеландия и Аргентина, рассказали эксперты агентства в интервью изданию Лента.ру.

Замыкают список в порядке убывания Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Индонезия, Непал, Малайзия и Бахрейн.

Отмечается, что исследование строилось на основе информации о забронированных авиабилетах российских туристов с июня 2016 года по июнь 2017 года.