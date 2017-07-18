Минобороны России опубликовало секретные документы об освобождении Польши

Речь идет об уникальных архивных материалах 1944-1945 годов.

Москва. Министерство обороны России впервые опубликовало ранее неизвестные исторические документы, посвященные событиям освобождения Польши от немецко-фашистской оккупации. Речь идет об уникальных архивных материалах 1944-1945 годов, говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства.

Ранее данные документы не публиковались и находились в руках узкого круга специалистов. Рассекретили материалы в июле 2017 года.

Отмечается, что в числе рассекреченных документов – боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, ставшие свидетельством кровопролитных боев, а также истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям.

Помимо этого, опубликованные материалы рассказывают о зафиксированных многочисленных случаях массового уничтожения и разрушения населенных пунктов и объектов культурного наследия.