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      Минобороны России опубликовало секретные документы об освобождении Польши

      09:15, 18 июля, 2017
      Новичок
      09:15, 18 июля, 2017
      Новичок
      289
      0
      #Минобороны\n#архивы\n#Великая Отечественная Война\n#Польша\n#солдаты
      Фото: Фото - Министерство обороны России
      289
      0

      Речь идет об уникальных архивных материалах 1944-1945 годов.

      Москва. Министерство обороны России впервые опубликовало ранее неизвестные исторические документы, посвященные событиям освобождения Польши от немецко-фашистской оккупации. Речь идет об уникальных архивных материалах 1944-1945 годов, говорится в сообщении на официальном сайте оборонного ведомства. 

      Ранее данные документы не публиковались и находились в руках узкого круга специалистов. Рассекретили материалы в июле 2017 года. 

      Отмечается, что в числе рассекреченных документов – боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы, ставшие свидетельством кровопролитных боев, а также истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям.   

      Помимо этого, опубликованные материалы рассказывают о зафиксированных многочисленных случаях массового уничтожения и разрушения населенных пунктов и объектов культурного наследия.

      09:15, 18 июля, 2017
      Новичок
      289
      0
      #Минобороны\n#архивы\n#Великая Отечественная Война\n#Польша\n#солдаты

       

       

       

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