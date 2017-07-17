В Приморье гималайский медвежонок отсидел в КПЗ за проникновение в курятник

Зверь ожидал в камере приезда сотрудников реабилитационного центра.
Владивосток. Гималайского медвежонка, найденного в одном из курятников частного сектора, поместили в камеру предварительного заключения. Находясь там, зверь ожидал приезда сотрудников Центра реабилитации и реинтродукции диких животных, сообщили в социальных сетях сотрудники учреждения.
Необычный инцидент произошел в одном из частных секторов, когда мужчина проверял курятник. Во время обхода он обнаружил на месте одной из несушек косолапого малыша. Затем мохнатую находку забрали сотрудники охотнадзора. И пока ожидали приезда сотрудников центра, определили зверя в самое настоящее КПЗ.
Особенно специалисты подчеркнули, что еще никогда не забирали медвежат из подобных учреждений. «Сегодня в наш центр реабилитации прибыл новый постоялец - гималайский медвежонок-сирота. Где только не находили его предшественников - и в диванах, и в сараях, и на помойках. Но из милиции мы пока никого ещё не забирали» - говорится в тексте сообщения, выложенного в официальном аккаунте центра в Instagram.
В настоящее время здоровье найденного зверя оценивается как удовлетворительное. Сейчас он находится на карантине, специалисты следят, чтобы он набрал необходимый для его возраста вес. Через некоторое время сотрудники центра поместят его в вольер, где живут другие медвежата.Из куриного гнезда...в КПЗ Сегодня в наш Центр реабилитации прибыл новый постоялец- гималайский медвежонок- сирота. Где только не находили его предшественников- и в диванах, и в сараях, и на помойках. Но из милиции мы пока никого ещё не забирали.... Дело было вечером... Мужчина закрывал курятник, проверял яйца ...и на месте привычной порции куриного продукта обнаружил пушистый комочек, явно не похожий на представителей пернатых. Сбегав за фонарём, хозяин двора удостоверился, что наседка на гнезде больше похожа на медведя. На место обнаружения мохнатой находки выехали сотрудники охотнадзора, изъяли мишку. А пока наши сотрудники добирались до места, мишку посадили......в самое настоящее КПЗ....Отсидел мишка в отделении милиции полдня, после чего был доставлен в Центр реабилитации. Сейчас малыш находится на карантине, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, но требуется высококалорийная диета для набора веса. Скоро мишка будет выпущен в вольер к остальным медвежатам. Мы будем благодарны Вашей помощи в содержании медвежат. Помочь Центру можно на странице нашего сайта http://www.siberian-tiger.ru/campaign/help-to-save #спасениеживотных #гималайскиймедведь #центртигр #bearcub #благотворительность