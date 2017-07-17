В Приморье гималайский медвежонок отсидел в КПЗ за проникновение в курятник

Зверь ожидал в камере приезда сотрудников реабилитационного центра.

Владивосток. Гималайского медвежонка, найденного в одном из курятников частного сектора, поместили в камеру предварительного заключения. Находясь там, зверь ожидал приезда сотрудников Центра реабилитации и реинтродукции диких животных, сообщили в социальных сетях сотрудники учреждения.

Необычный инцидент произошел в одном из частных секторов, когда мужчина проверял курятник. Во время обхода он обнаружил на месте одной из несушек косолапого малыша. Затем мохнатую находку забрали сотрудники охотнадзора. И пока ожидали приезда сотрудников центра, определили зверя в самое настоящее КПЗ.

Особенно специалисты подчеркнули, что еще никогда не забирали медвежат из подобных учреждений. «Сегодня в наш центр реабилитации прибыл новый постоялец - гималайский медвежонок-сирота. Где только не находили его предшественников - и в диванах, и в сараях, и на помойках. Но из милиции мы пока никого ещё не забирали» - говорится в тексте сообщения, выложенного в официальном аккаунте центра в Instagram.

В настоящее время здоровье найденного зверя оценивается как удовлетворительное. Сейчас он находится на карантине, специалисты следят, чтобы он набрал необходимый для его возраста вес. Через некоторое время сотрудники центра поместят его в вольер, где живут другие медвежата.







