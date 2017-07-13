Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

МИД выразил «серьезную озабоченность» произошедшим и следит за ходом расследования.

Москва. Министерство иностранных дел России дало официальный комментарий в связи с убийством российского туриста в Абхазии. Ведомство выразило «серьезную озабоченность» произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы республики в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников.

Помимо этого, Посольство России в Абхазии опубликовало официальное предупреждение для туристов, в котором рекомендует проявлять повышенную осторожность и воздерживаться от конфликтов с местным населением.

Министерство внутренних дел Абхазии возбудило уголовное дело по факту по факту нападения и убийства, а также назначило вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за информацию о причастных к убийству . Президент республики Рауль Хаджимба взял расследование преступления под личный контроль. Помимо этого СМИ стало известно, что все расходы по доставке на родину тела погибшего россиянина и перелету на родину пострадавшей семьи возьмет на себя Правительство республики.

Напомним, накануне стало известно, что российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения. Инцидент произошел на берегу реки, когда вооруженные огнестрельным оружием и ножом двое неизвестных похитили семь человек.