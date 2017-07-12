Против Александра Кержакова возбудили дело о браконьерстве

Административное расследование начали проводить после публикации в сети фото спортсмена с озерным лососем.

Санкт-Петербург. Северо-западное территориальное управление Росрыболовства возбудило дело о браконьерстве против Александра Кержакова. Начало проведению административного расследования положила публикация знаменитого спортсмена с озерным лососем в руках, пишет Интерфакс.

Как сообщили изданию в пресс-службе ведомства, если вина Кержакова будет доказана, за данное административное правонарушение он должен будет заплатить штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и орудий вылова,

Напомним, ранее спортсмен выложил в своем аккаунте Instagram фотографии, на которых он держит четырех лососей, выловленных в Онежском озере. Эта рыба занесена в Красную книгу России, а ее вылов запрещен почти полностью, за исключением популяции реки Шуя бассейна Онежского озера.