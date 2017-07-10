Минздрав России предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Ведомство разрабатывает проект ограничений, которые также коснутся телепередач и публикации в печати.

Москва. Министерство образования России предлагает ограничить скрытое продвижение алкоголя в кино, телепередачах и средствах печати. Как пишет Интерфакс, ведомство планирует внести под действие ограничений не только алкогольную продукцию и ее логотипы, но и имитационные товары, ассоциирующиеся со спиртным.

Предложения специалистов Минздрава содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года. Как пояснили в пресс-службе ведомства, ограничение скрытой рекламы алкоголя внесли в разрабатываемый проект в качестве перспективы.

По данным издания, в настоящее время Министерство здравоохранения консультируется с экспертами заинтересованных ведомств по данному вопросу. Однако со стороны Минсвязи и Минкультуры официальных комментариев не поступало.