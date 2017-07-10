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      Минздрав России предлагает ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

      11:34, 10 июля, 2017
      Новичок
      11:34, 10 июля, 2017
      Новичок
      95
      0
      #реклама\n#алкоголь\n#телевидение\n#кино\n#проект\n#Минздрав России
      Фото: pixabay.com
      95
      0

      Ведомство разрабатывает проект ограничений, которые также коснутся телепередач и публикации в печати.

      Москва. Министерство образования России предлагает ограничить скрытое продвижение алкоголя в кино, телепередачах и средствах печати. Как пишет Интерфакс, ведомство планирует внести под действие ограничений не только алкогольную продукцию и ее логотипы, но и имитационные товары, ассоциирующиеся со спиртным. 

      Предложения специалистов Минздрава содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года. Как пояснили в пресс-службе ведомства, ограничение скрытой рекламы алкоголя внесли в разрабатываемый проект в качестве перспективы. 

      По данным издания, в настоящее время Министерство здравоохранения консультируется с экспертами заинтересованных ведомств по данному вопросу. Однако со стороны Минсвязи и Минкультуры официальных комментариев не поступало.

       

      11:34, 10 июля, 2017
      Новичок
      95
      0
      #реклама\n#алкоголь\n#телевидение\n#кино\n#проект\n#Минздрав России

       

       

       

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