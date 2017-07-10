В Приморском крае мужчина выгуливал амурского тигра на пляже

Инцидент привлек внимание общественности после публикации ролика с опасной прогулкой на одном из популярных видеохостингов.

Владивосток. В Приморском крае местные СМИ выложили на You-Tube видео о том, как мужчина выгуливал на пляже амурского тигра. Внимание общественности привлек зверь, находившийся в опасной близости от взрослых и детей, пишут Известия.ру.

На кадрах небольшого ролика отчетливо видно, как крупный зверь медленно идет по пляжу и «позирует» отдыхающим. При этом тигр находится на поводке, а некоторые очевидцы событий его фотографируют.

В настоящее время правоохранительные органы Приморского края проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.