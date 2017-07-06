В июле россиян ожидают смерчи, ливни и грозы

Аномально холодное лето продолжается в центральных регионах России.

Москва. Прогнозы синоптиков предупреждают жителей центральных регионов России о возможных смерчах, ливнях и грозах в июле. Аномально холодная погода не торопится покидать европейскую часть страны, пишут Известия.ру.

По информации СМИ, синоптики предполагают, что в лучшем случае умеренно теплой будет погода во второй половине лета. Однако в июле скорее стоит ожидать смерчей, града, шквалистого ветра и гроз, рассказал в интервью изданию директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Главная рекомендация, которую он дал жителям России, - очень внимательно следить за прогнозами погоды в летний период.