Немецкий пенсионер приехал на тракторе из Германии в Санкт-Петербург

Дорога через 4 страны заняла полтора месяца.

Санкт-Петербург. Возраст не помешал пожилому жителю Германии отправиться в Россию на далеко не самом быстроходном транспортном средстве. Как пишут «Известия», 81-летний Винфрид Лангнер на тракторе доехал из Лауэнферде в Нижней Саксонии до Санкт-Петербурга.

К трактору немец прицепил фургон, в котором питался, отдыхал и ночевал. Дорога заняла около полутора месяцев. Маршрут пролегал через территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Отмечается, что трактор, на котором ездит пенсионер, ненамного моложе своего владельца. Он был выпущен 57 лет назад и не способен развивать скорость выше 18 км/ч.

В Петербурге путешественник планирует пожить неделю, а потом отправиться назад на том же транспортном средстве.